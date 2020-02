Dit zijn de duels om van te smullen én alle Nederlanders die in actie komen

Het is erop of eronder voor zowel Ajax als AZ. De Amsterdammers proberen in eigen huis een frustrerende 2-0 nederlaag tegen Getafe goed te maken. AZ gaat op bezoek bij LASK Linz. Het vorige duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. AZ opent de Europa League-avond om 18.55 uur, om 21.00 uur komt Ajax in actie.



Verder staan er nog veertien andere wedstrijden op het programma, met een hoop Nederlanders. Justin Kluivert gaat met AS Roma op bezoek bij Wolfsberger. Het vorige duel eindigde in 2-2. Ook Ruud Vormer (Club Brugge) en Tahith Chong (Manchester United) hebben beiden in een onderling duel nog volop perspectief. In België speelden de ploegen met 1-1 gelijk.