Dit zijn de eerste drie speeldagen van ‘Project Restart’

24 juni is de volgende gelegenheid om het kampioenschap veilig te stellen. Liverpool speelt dan thuis op Anfield tegen Crystal Palace. Donderdag 2 juli volgt een uitwedstrijd tegen Manchester City, de nummer 2 in Engeland, met een achterstand van liefst 25 punten. Zowel voor het duel met Everton als voor de wedstrijd tegen Manchester City staat de speelplek nog niet vast. Van de 92 wedstrijden die nog gespeeld moeten worden in de Premier League worden er in ieder geval 33 gratis, dus op een open kanaal, uitgezonden. Normaliter zijn de duels in Engeland alleen tegen betaling te zien op Sky Sports, BT Sport en Amazon Prime Video. Rechtenhouder Sky zendt nu 25 van zijn 64 wedstrijden gratis uitzenden. De BBC krijgt de andere acht duels.

,,We zijn heel blij dat meer dan een derde van de nog te spelen wedstrijden voor iedereen te zien is in het Verenigd Koninkrijk”, zei Richard Masters, topman van de Premier League, over de verruimde tv-coverage. ,,We weten dat voetbal zonder onze loyale fans in de stadions niet hetzelfde is, maar samen met onze tv- en radiopartners zijn we in staat ervoor te zorgen dat iedere fan zijn club live via tv of radio kan volgen.”