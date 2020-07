Dit zijn de salarissen van de Premier League-grootverdieners: Van Dijk op plaats 14

Alvast een waarschuwing: gedurende de tijd dat je dit artikel leest, rinkelt de kassa in huize De Gea in rap tempo door. Jaarlijks strijkt Manchester United-doelman David de Gea een slordige 21,5 miljoen euro op, volgens online salarisplatform Spotrac. Daarmee is de Spaanse sluitpost de best verdienende speler in de Premier League. Afgelopen zomer verlengde United het contract van De Gea tot de zomer van 2023, om te voorkomen dat het slot op de deur Manchester zou verlaten. Daarmee werd hij in één klap de best betaalde speler in Engeland. Wekelijks wordt zijn imposante vermogen aangevuld met 414.000 euro. Per minuut? 79 cent. Over 24 uur heeft De Gea genoeg geld binnengeharkt voor een compleet verzorgde vakantie onder de Spaanse zon.

Het is de gouden realiteit in het welvaartsoord dat de Premier League heet. In totaal verdeelt United jaarlijks bijna 150 miljoen euro over de spelersselectie. De Gea blijft met zijn monstersalaris Kevin de Bruyne, de speler die vorig seizoen over het dikste contract beschikte, ruim voor. De Belgische middenvelder van Manchester City krijgt per jaar 18,4 miljoen euro op zijn bankrekening gestort. Ook zijn ploeggenoot Raheem Sterling krijgt miljoenen van City: 17,2 om precies te zijn.

Ook Mesut Özil behoort tot de grootverdieners in Engeland. De Duitse spelmaker verruilde in 2013 Real Madrid voor Arsenal, tegen een flinke vergoeding. De Londenaren konden dit seizoen echter nog nauwelijks over de linkspoot beschikken. Na de coronabreak kwam Özil nog niet in actie vanwege rugklachten. In de achttien duels die Özil dit seizoen speelde, staat zijn teller slechts op één goal en één assist.

Best betaalde spelers Premier League (euro's)

1. David de Gea (Manchester United) - 21,5 miljoen

2. Kevin de Bruyne (Manchester City) - 18,4 miljoen

3. Raheem Sterling (Manchester City) - 17,2 miljoen

4. Paul Pogba (Manchester United) - 16,6 miljoen

5. Mesut Özil (Arsenal) - 15,4 miljoen

Volledig scherm Özil's inbreng blijft de laatste weken beperkt tot de tribune. © BSR Agency

Virgil van Dijk is met zijn 9,46 miljoen euro aan inkomsten de best betaalde Nederlander. De aanvoerder van het Nederlands elftal moet dertien spelers voor zich dulden. Hij is dan ook niet de Liverpool-speler met het beste salaris. Op het salarisstrookje van sterspeler Mohamed Salah staat 11,46 miljoen euro, goed voor een gemiddelde achtste plaats op de salarisranking. Spits Roberto Firmino krijgt 10,32 miljoen. De inkomsten van Georginio Wijnaldum blijven beperkt tot 4,3 miljoen. De voormalig middenvelder van Feyenoord en PSV behoort daardoor niet tot de honderd best verdienende spelers in de Engelse topcompetitie.

Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald staan bij Crystal Palace beiden voor 3,15 miljoen euro op de loonlijst. Van Aanholt is basisspeler bij de middenmoter uit Londen, Riedewald moet het meestal met een plek op de bank doen. Daryl Janmaat strijkt bij Watford jaarlijks 2,58 miljoen euro op.

De laatste minuten van Marco van Ginkel in dienst van Chelsea dateren uit het seizoen 2013/2014, toen de middenvelder twee wedstrijden in actie kwam. Na verhuurperiodes aan PSV en veel blessureleed staat de oud-speler van Vitesse nog altijd onder contract bij de Engelsen. Van Ginkel tekende twee weken geleden zelfs een nieuwe, eenjarige verbintenis in Londen. Dat kost Chelsea een salaris van 1,6 miljoen euro.

De bestbetaalde Nederlanders in de Premier League*

1. Virgil van Dijk (Liverpool) - 9,5 miljoen

2. Georginio Wijnaldum - 4,3 miljoen

3. Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald (Crystal Palace) - 3,2 miljoen

4. Davy Pröpper (Brighton) en Daryl Janmaat (Watford) - 2,6 miljoen

5. Nathan Aké (Bournemouth) - 2,3 miljoen

* het salaris van Steven Bergwijn is niet bekend

Volledig scherm Georginio Wijnaldum in actie tegen Burnley. © EPA