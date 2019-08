Dit zijn de spelers om dit seizoen in de gaten te houden in de Serie A

Natuurlijk, in Nederland zijn we vooral geïnteresseerd hoe Matthijs de Ligt het zal gaan doen bij Juventus. De net twintig geworden verdediger uit Leiderdorp is met 85 miljoen euro de duurste aankoop van deze zomer in Italië, maar wacht nu eerst de zware taak om Leonardo Bonucci uit de basis te spelen bij Juventus. De club uit Turijn gaat voor de negende landstitel op rij, maar echt sprankelend speelde Juventus vorig seizoen meestal niet. Bovendien was er die pijnlijke uitschakeling door Ajax in de kwartfinales van de Champions League.



Om meer creativiteit en dynamiek aan het middenveld toe te voegen nam Juventus de 28-jarige middenvelder Aaron Ramsey transfervrij over van Arsenal. De Welshman moet gaan dienen als belangrijke schakel tussen middenveld en aanval.