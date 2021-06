Dit zijn de vijf meest memorabele goals van Sergio Ramos bij Real

VideoGisteren werd bekend dat Sergio Ramos vertrekt bij Real Madrid. De clubicoon speelde 16 jaar voor de Koninklijke en groeide in die tijd uit tot één van de steunpilaren van de club. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht was Ramos een cruciale schakel in het team dat vijf keer landskampioen werd en vier keer de Champions League won. Dit zijn de vijf meest memorabele goals van Ramos bij Real Madrid.

5. De gelijkmaker in El Clásico

Het is eind 2016 en de belangrijkste wedstrijd van de Spaanse competitie staat op het programma. Iedereen weet inmiddels wat de reputatie van Sergio Ramos behelst. Hij is met 1,84 meter niet de langste verdediger, maar inmiddels wel uitgegroeid tot de meest gevreesde kopper ter wereld.

Barcelona staat 1-0 voor als Real een vrije trap krijgt. Het is de 90ste minuut en iedereen weet waar de voorzet naartoe gaat. Toch weet Ramos zich vrij te maken en hij kopt de 1-1 binnen. Hij zorgt er persoonlijk voor dat de ongeslagen reeks van Real Madrid verlengd wordt tot 33 wedstrijden. Commentator Aad de Mos kan niet geloven dat Barcelona er weer is ingetrapt: ,,Je weet toch dat je Ramos niet aan de bal moet laten.”

4. De circusact in Sevilla

Veel voetballiefhebbers zullen Sergio Ramos kennen als Galáctico, maar de verdediger begon zijn carrière bij Sevilla. Op 8 november 2015 keert Ramos terug in het Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan om het tegen zijn oude club op te nemen. In de 22ste minuut is het uitgerekend ‘local boy’ Ramos die Real Madrid met een spectaculaire omhaal op een 1-0 voorsprong zet.

3. De dubbelslag in Duitsland

In de halve finale van de Champions League 2013/2014 staat Real Madrid tegenover Bayern München. De thuiswedstrijd wordt met 1-0 gewonnen en dan volgt een memorabel duel in München. Sergio Ramos sloopt de Duitsers in zijn eentje. Hij heeft er slechts vier minuten voor nodig.

Na een kwartier spelen torent Ramos hoog boven iedereen uit en kopt hij de 1-0 binnen. Dat betekent dat Bayern nu drie keer moet scoren. Ramos maakt echter snel een einde aan alle hoop, want nog geen vijf minuten later kopt hij uit een vrije trap voor de tweede keer raak. Het is de snelste dubbelslag in een halve finale van de Champions League ooit. De wedstrijd is nog geen 20 minuten oud, maar de commentator feliciteert Madrid alvast met de eerste finaleplaats in 12 jaar.

2. De Panenka tegen Portugal

Na het seizoen 2011/2012 is Ramos het mikpunt van spot. In de halve finale van de Champions League schiet hij een penalty hoog over en Real wordt uitgeschakeld. De droom om La Décima te winnen komt weer niet uit en op het internet verschijnen compilatiefilmpjes van zijn penalty die landt op Saturnus.

Twee maanden later staat Ramos opnieuw achter de bal voor een cruciale penalty. De Derby van het Iberisch schiereiland, in de halve finale van het EK, draait uit op penalty’s. Bij een 2-2 stand is Ramos aan de beurt en hij grijpt zijn kans om wraak te nemen. Met een Panenka verschalkt hij de Portugese doelman. De misser van Bruno Alves die volgt zorgt ervoor dat Spanje naar de finale mag en het toernooi uiteindelijk wint.

1. De legendarische in Lissabon

Vraag 100 Real Madrid supporters naar hun favoriete moment van Sergio Ramos en ze geven allemaal hetzelfde antwoord: de kopbal tegen Atlético. Real Madrid is al 12 jaar op zoek naar de felbegeerde tiende Champions League. In 2014 lijkt het weer niet te gaan lukken. Het is 1-0 voor de Atlético en de tijd is bijna op. Dan is daar Sergio Ramos in de 93ste minuut. Hij knikt de corner van Modric binnen en schiet de droom van Atlético aan diggelen. In de verlenging scoort Real nog drie keer en La Décima is eindelijk binnen. Na de wedstrijd steelt Ramos de show met een meesterlijke imitatie van een stierenvechter. De finale van 2014 zal voor altijd bekend staan als zijn wedstrijd.