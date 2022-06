Dit zijn de zestien speelsteden voor het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico

De FIFA heeft in een tv-uitzending vanuit New York bekendgemaakt in welke steden het WK voetbal van 2026 zal worden gehouden. De mondiale strijd, waaraan voor het eerst 48 landen deelnemen, wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

In de VS werden elf gaststeden aangewezen. Dat zijn Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles/SoFi Stadium, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area en Seattle. In Canada zal worden gevoetbald in Toronto en Vancouver. Mexico huisvest WK-wedstrijden in Guadalajara, Mexico City en Monterrey.

,,We feliciteren de zestien gaststeden, die een buitengewone inzet en passie hebben getoond”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino. ,,Vandaag is een historische dag, voor iedereen in die zestien steden en staten, voor de FIFA, voor Canada, de VS en Mexico. Al deze partijen zullen de beste show ter wereld neerzetten. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken om te zorgen voor een ongekend wereldkampioenschap waarin we ernaar streven om voetbal echt wereldwijd te maken.”

Volledig scherm Ook New York/New Jersey geldt als een van de speelsteden. © REUTERS

,,We zijn blij met de ongeëvenaarde concurrentiekracht van dit selectieproces. We zijn niet alleen de zestien steden die zijn geselecteerd enorm dankbaar, maar ook de andere zes. Met die steden willen we verder samenwerken en kijken naar de mogelijkheden om fans en deelnemende teams te verwelkomen. Dit is altijd een wereldkampioenschap van drie landen geweest. Dit toernooi zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op de hele regio en de bredere voetbalgemeenschap”, zei Victor Montagliani, voorzitter van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.