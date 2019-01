Doan met Japan naar kwartfinales Azië Cup

Olympique Lyon in blessure­tijd voorbij rivaal Saint-Étienne

20 januari Olympique Lyon heeft in het nieuwe jaar voor de eerste keer gewonnen in de Franse Ligue 1. De club van Memphis Depay en Kenny Tete versloeg AS Saint-Étienne met 1-2 dankzij een treffer van invaller Moussa Dembélé diep in blessuretijd.