Doek bijna gevallen voor Krul en Norwich na omhaal Welbeck, Chelsea pakt derde plek

Met nog vijf wedstrijden te gaan stond Norwich City tot dinsdagavond laatste met 21 punten. Nota bene Watford, dat met 28 punten de veilige zeventiende plaats in handen had, was de tegenstander. Als Krul en consorten zouden winnen, zou het gat met de veilige plaatsen dus verkleind worden tot vier punten.



Dat lukte niet. Norwich City kwam via Emiliano Buendia nog wel op een 0-1 voorsprong na vier minuten, maar zes minuten later was het Craig Dawson die razendsnel weer de gelijkmaker verzorgde.



Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam tien minuten na rust. Nota bene Danny Welbeck, die sinds zijn komst in de zomer van 2019 nog geen goal had gemaakt voor Watford, verschalkte Krul met een fenomenale omhaal. Hij bepaalde daarmee de eindstand op 2-1. De achterstand van Norwich City op de veilige plaatsen is daarmee vergroot tot tien punten met nog maar vier wedstrijden te spelen. Zelfs een klein wonder kan Krul en consorten niet meer helpen. Daar is een héél groot wonder voor nodig.