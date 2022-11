Doelpunt van het jaar? Voetballer met geamputeerd been gaat viraal met wereldgoal

Giovanni van Bronck­horst na zesde nederlaag: ‘Dit niveau momenteel te hoog voor ons’

De vreugde was groot bij Rangers toen het in de voorrondes PSV uitschakelde en zich voor het eerst in meer dan tien jaar weer eens verzekerde van de groepsfase van de Champions League. Zes nederlagen en een negatief record later is voor de Schotten duidelijk dat de clubs in deze competitie een maatje te groot zijn, zo beaamde ook trainer Giovanni van Bronckhorst na de 1-3 tegen Ajax.

2 november