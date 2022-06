Doelpuntenmachine Robert Lewandowski voelt al jaren hoe lastig het is om uit te blinken bij Poolse elftal

met video Wat een goal! Australi­sche spits scoort met onwaar­schijn­lij­ke scorpion kick

Was het een toevalstreffer die je maar één keer in je leven maakt of wordt Alou Kuol een hele grote? De spits van Australië onder 23 heeft hoe dan ook naam gemaakt met zijn wonderschone goal tegen Irak die de wereld over gaat.

5 juni