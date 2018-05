Dolberg in voorlopige WK-selectie van Denemarken

Vermaelen maand voor WK wéér gebles­seerd geraakt

12:56 Een maand voor de start van het WK voetbal is Thomas Vermaelen weer geblesseerd. De Belgische verdediger van FC Barcelona moest zondag in de verloren competitiewedstrijd tegen Levante (5-4) al na een half uur naar de kant. De Spaanse kampioen stond toen al met 2-0 achter en raakte uiteindelijk in Valencia zijn ongeslagen status van dit seizoen kwijt.