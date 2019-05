Domme rode kaarten voor Son en Foyth bij oververhit Tottenham

Celtic verovert achtste landstitel op rij en vijftigste in totaal

15:57 Celtic heeft voor de achtste keer op rij de landstitel veroverd. De Schotse topclub won de uitwedstrijd tegen Aberdeen met 3-0 en is niet meer te achterhalen door rivaal en stadgenoot Rangers. Voor Celtic is het de vijftigste titel in de historie.