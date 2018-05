Donk en Rodrigues kampioen van Turkije met Galatasaray

Keeper denkt een wereldgoal te voorkomen...

21:47 De keeper van America onder 20 werd in het duel met de leeftijdsgenoten van Tigres verrast door een enorme uithaal van Juan Sánchez. Het schot van ver van eigen helft werd met een ultieme krachtsinspanning voor de lijn weggehaald. Dat dacht de doelman tenminste... Het duel in de Mexicaanse beloftencompetitie eindigde in 2-0.