Donk schittert in Istanboel en leidt Galatasaray naar zege in derby

Antwerp verstoot Van den Broms Genk voorlopig van plek twee dankzij goals probleem­kind Zé

29 januari Antwerp heeft in ieder geval voor één dag de tweede plek in de Belgische competitie overgenomen van Racing Genk. De ploeg uit Antwerpen won in eigen huis met 3-2 van hekkensluiter Waasland-Beveren.