Door rellen opgeschrikt Allianz Riviera ziet OGC Nice en FC Köln gelijkspelen in Conference League

Het mocht niet baten. De hooligans bleven elkaar te lijf gaan op de tribunes. Daardoor besloot de scheidsrechter het duel te verplaatsen van 18.45 uur naar 19.40 uur. Als er opnieuw incidenten zouden plaatsvinden, dan legde de arbiter het duel definitief stil.



De ongeregeldheden bleven uit tijdens de wedstrijd, die in een remise eindigde na doelpunten van Steffen Tigges, die scoorde in de eerste helft, en een rake strafschop van Andy Delort. Oud-PSV’er Pablo Rosario bleef negentig minuten op de bank bij Nice.



De supportersgroepen gooiden over en weer met vuurwerk. De politie greep in met traangas. Volgens Franse media viel een aanhanger van FC Köln vanaf de eerste ring naar beneden toen de politie de tribunes op kwam om de orde te herstellen. Hij zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.