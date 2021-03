Dopingarts Fuentes komt in Spaans tv-interview met slechts één naam

Van de vooraf aangekondigde onthullingen bleef zondag in een televisie-interview met ‘dopingarts’ Eufemiano Fuentes op de Spaanse zender La Sexta weinig over. De Spaanse arts beweerde dat hij in het verleden gewerkt had met Fermín Cacho, een atleet die op de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona goud won op de 1500 meter. Maar banden die hij had gehad met voetbalclubs als FC Barcelona en Real Madrid werden niet bevestigd.

Fuentes was in 2006 de spil in de beruchte dopingzaak Operación Puerto, waarbij vooral wielrenners betrokken waren. Vijftien jaar later wilde hij best vertellen hoe hij Cacho ver daarvoor allerlei dopingproducten toediende. ,,Ik gaf alles wat er op dat moment was, onder meer producten die nog niet op de verboden lijst stonden. Maar ik wil tegelijk nuanceren dat je van een gewone auto geen Formule 1-bolide maakt. Het is niet zo dat hij gewonnen heeft omdat ik hem heb geholpen. Cacho was een uitzonderlijke atleet.”

Fuentes voegde eraan toe dat, als hij alles zou vertellen wat hij weet over de Spelen van Barcelona, ,,er medailles zouden sneuvelen”. “Maar daarom wil ik er niets over zeggen. Ik denk het, maar ik kan het niet bewijzen.” De krant El País ontdekte eerder dat uit een document was gebleken dat Fuentes met voetbalclub Real Sociedad had samengewerkt. ,,Ik geef toe dat het mijn brief is. Ik was niet de clubdokter, maar je kan wel denken dat ik op de een of andere manier heb geholpen”, reageerde hij ontwijkend.

Ook zei de 66-jarige arts dat hij contacten had gehad met FC Barcelona. Over zijn band met Real Madrid blijft hij in het interview vager. ,,Ik ga niet antwoorden op die vraag (over een samenwerking). Maar dat wil niet zeggen dat het zo was. Ik heb daarover moeten getuigen op een proces en toen heb ik ‘nee’ gezegd, dus dat herhaal ik nu.”

Volledig scherm Fermín Cacho. © REUTER