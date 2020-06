Dortmund heeft topschutter Haaland terug

Podcast | Engels voetbal zonder publiek: is dat wel leuk?

12:32 Donderdag start in Spanje de competitie weer, vrijdag gaat de Coppa Italia verder en vanaf volgende week wordt er weer gevoetbald in Engeland. Naast Duitsland zijn er dus weer een aantal topcompetities die hervat worden. Tijd om op vooruit te blikken: want is Engels voetbal wel om aan te zien zonder publiek? En ga je nu echt zien hoe goed de voetballers in Spanje zijn? En het Deltaplan van de KNVB wordt in de AD Voetbalpodcast uitvoerig besproken door Maarten Wijffels, Sjoerd Mossou en Etienne Verhoeff.