Dortmund komt opnieuw niet verder dan een gelijkspel

Na een goede pass van Davy Klaassen zette Milot Rashica, voormalig speler van Vitesse, Werder met een diagonaal schot al in de 7e minuut op voorsprong. Het antwoord van Dortmund liet niet lang op zich wachten, want 2 minuten later maakte Mario Götze met een kopbal gelijk. Nog voor rust maakt Marco Reus, ook met het hoofd, er 2-1 van.



Werder, waar Klaassen de hele wedstrijd speelde, kwam in de 55e minuut uit een corner op 2-2 via Marco Friedl en in het restant werd er niet meer gescoord.



Dortmund, dat vorige week ook 2-2 tegen Eintracht Frankfurt speelde, heeft van de zes competitiewedstrijden dit seizoen er maar drie weten te winnen. Toch bedraagt de achterstand op Bayern München, dat eerder op de dag met 3-2 won bij Paderborn, slechts drie punten.