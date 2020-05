Dortmund rekent op Witsel en Hummels in kraker tegen Bayern

Bosz: ‘Wij hebben minste rust van alle ploegen’

11:55 Peter Bosz baalt een beetje van de vele wedstrijden in korte tijd voor zijn ploeg. ,,Het is natuurlijk goed dat we weer voetballen", zegt hij. ,,Maar van alle ploegen in de Bundesliga hebben wij het minste rust. Wij spelen de wedstrijden nu het kortst op elkaar. Dat is best extreem”, vertelt de trainer van Bayer Leverkusen.