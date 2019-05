Dost eindigt seizoen in stijl: ‘Mijn minste jaar bij Sporting, maar wel twee prijzen’

Door Wietse Dijkstra



Twaalf maanden jaar geleden nog maar verloor Dost de finale van de Portugese beker van het bescheiden Aves (1-2) na de meest krankzinnige week uit zijn loopbaan. De spits speelde dat bizarre duel met een tulband om zijn gewonde hoofd omdat hij enkele dagen eerder in elkaar geslagen was door hooligans van Sporting.



Daar moest hij uiteraard wel even aan denken toen hij gisteravond opnieuw in het Estadio Nacional van Oeiras stond. ,,In de wedstrijd zelf niet, maar vlak voor het begin en daarna wel’’, zegt hij. ,,Bij de ceremonie na afloop wordt de verliezer als eerste naar voren gehaald. Ik weet nog wel hoe wij daar vorig jaar liepen. Des te mooier dat we nu gewonnen hebben.’’