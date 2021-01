Dost en Lang helpen Club Brugge aan zege in derby met Cercle

Cercle Brugge, dat de thuisspelende ploeg was in de derby, was na 28 minuten nog op voorsprong gekomen. Anthony Musaba kreeg de bal met een beetje fortuin voor zijn voeten en kan makkelijk binnenschieten. Negen minuten later kopte Brandon Mechele de gelijkmaker al binnen voor Club Brugge. Mechele deed dat op aangeven van Odilon Kossounou, zijn Ivoriaanse partner in het hart van de verdediging.



De winnende 1-2 werd gemaakt in de 58ste minuut. Na een dieptepass van middenvelder Hans Vanaken ging Dost alleen op de keeper af, maar de lange spits legde de bal opzij naar de meegelopen Lang en die kon in een leeg doel eenvoudig scoren. Dost scoorde al in zijn eerste vier duels voor Club Brugge (gemiddeld elke 72 minuten raak) en heeft nu dus ook zijn eerste assist te pakken in België. De 21-jarige Lang staat nu op negen goals en zeven assists in 23 wedstrijden voor Club Brugge. Lang werd vijf minuten na zijn winnende goal al vervangen door David Okereke. Dost moest in de 89ste minuut nog plaatsmaken voor Eduard Sobol. Stefano Denswil en aanvoerder Ruud Vormer speelden wel allebei de hele wedstrijd.