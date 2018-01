Dost pakt eerste prijs met Sporting

Dost had zijn ploeg in de slotfase van de reguliere speeltijd op gelijke hoogte gebracht met Vitória Setúbal, dat in Braga lang aan de leiding ging (1-1).



Gonçalo Paciênza zette de ploeg die in de Portugese competitie tegen degradatie strijdt al in de vierde minuut op voorsprong. Dost tekende tien minuten voor tijd, vanaf elf meter, voor de gelijkmaker. Na negentig minuten moest strafschoppen de beslissing brengen. Dost verzilverde de eerste penalty, waarna vier ploeggenoten ook allemaal raak schoten. Namens Vitória Setúbal miste Tomás Podstawski de derde penalty. William Carvalho zorgde voor de beslissende trap.



Dost (28) maakte dit seizoen in de Portugese competitie al negentien doelpunten voor de huidige nummer twee van de ranglijst. Vorig seizoen werd de lange spits topscorer in Portugal met 34 treffers.