Dost scoort ook in topper tegen Genk: vier op een rij voor Club Brugge

Bas Dost is niet te houden bij Club Brugge. De 31-jarige spits was vanmiddag ook in zijn vierde duel voor zijn nieuwe club trefzeker. In de topper tegen Racing Genk schoot hij al in de achtste minuut de 1-0 op het bord.