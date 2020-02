Dost tegen Klaassen in kwartfinale DFB-Pokal

Bayer Leverkusen staat op de vijfde plaats in de Bundesliga, Union Berlin is de nummer 11. Landskampioen Bayern München ontvangt Schalke 04.



Bas Dost werd met Eintracht Frankfurt gekoppeld aan Werder Bremen, de club van Davy Klaassen. 1. FC Saarbrücken, de vierdeklasser die verrassend bij de laatste acht in het toernooi om de DFB-Pokal zit, neemt het op tegen Fortuna Düsseldorf. De wedstrijden in de kwartfinales worden op 3 en 4 maart gespeeld. De finale van het bekertoernooi is op 23 mei in Berlijn.