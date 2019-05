Dost trefzeker bij rentree voor Sporting

AS Roma laat punten liggen in Genua en vergroot CL-droom Atalanta

20:12 In de strijd om kwalificatie voor de Champions League is AS Roma ontsnapt aan een nederlaag. De ploeg van coach Claudio Ranieri kwam bij het laag geklasseerde Genoa met 1-1 goed weg. Diep in de extra tijd miste Antonio Sanabria namens de thuisclub nog een strafschop.