Dragisa Gudelj krijgt defibrillator na reanimatie op het veld: ‘Bedoeling dat hij weer gaat voetballen’

Het was een naar moment zaterdag tijdens de wedstrijd FC Córdoba - Racing Ferrol. Dragisa Gudelj, de broer van ex-eredivisiespeler Nemanja, viel in de eerste helft om en moest gereanimeerd worden. Dat werd succesvol gedaan en FC Córdoba laat nu weten dat er binnenkort een defibrillator geplaatst zal worden bij Gudelj.

Wat gebeurde er? De wedstrijd op het derde niveau van Spanje was elf minuten onderweg toen Gudelj (25) in elkaar zakte. De hulpdiensten van beide ploegen waren snel ter plekke en gaven de geboren Bredanaar een hartmassage. Zijn medespelers en tegenstanders stonden zwaar aangeslagen op het veld. Het plan was om hem vervolgens in een op het veld gekomen ambulance richting het ziekenhuis te vervoeren, maar daar dacht Gudelj zelf anders over.

Terwijl het publiek op de tribune na de eerste, angstige momenten stond te klappen en de zorgverleners hem per brancard richting de ambulance brachten, stribbelde de voetballer van FC Córdoba plotseling tegen. Er ging een zucht van verlichting door het stadion. Gudelj wilde de wedstrijd hervatten en maakte dat aan iedereen duidelijk. Medespelers, scheidsrechter en ambulancemedewerkers moesten hem tegenhouden. Uiteindelijk liet hij zich toch naar het ziekenhuis brengen voor controle. Zijn club liet weten dat zijn toestand stabiel was en dat hij ter observatie in het ziekenhuis bleef. De wedstrijd werd na het incident, na overleg met beide ploegen, gestaakt.

Dank vanuit ziekenhuis

Via Instagram liet Nemanja Gudelj weten dat Dragisa in orde is. ,,Ik wil namens mezelf en mijn familie mijn oprechte dank uitspreken voor de getoonde zorg en bezorgdheid over Dragi’s gezondheidstoestand. Het hart van mijn broer blijft kloppen, dankzij de onmiddellijke tussenkomst van de medische dienst van Córdoba, met een speciale vermelding voor dokters Jose Miguel Bretones, Antonio Escribano en Martín Luna, fysio’s Álex Rueda en Fran Plaza en cardioloog José María Segura, zonder het werk van iedereen in het Reina Sofía-ziekenhuis in Córdoba te vergeten. Ondanks de moeilijke situatie hebben we uw steun en liefde gevoeld, gebaren die we nooit zullen vergeten.”

Donderdag lieten FC Córdoba én Dragisa zelf weten dat er binnenkort een ICD (defibrillator) wordt geplaatst en dat hij daarna van plan is om te blijven voetballen. Na medische test bleek dat Gudelj last had van ventrikeltachycardie. Daarbij slaan de kamers van het hart te snel en kan een hartstilstand worden veroorzaakt. ,,Het is de bedoeling dat de verdediger daarna weer gaat voetballen, zoals ook Christian Eriksen weer doet. Hij kon terugkeren op het hoogste niveau en nu zelfs bij Manchester United", aldus FC Córdoba, dat nogmaals alle artsen bedankt voor het adequaat handelen.

Nemanja Gudelj, die tussen 2009 en 2017 voor NAC, AZ en Ajax speelde, komt tegenwoordig uit voor Sevilla. De 31-jarige verdediger/middenvelder speelde vrijdagavond nog met Servië tegen Litouwen (2-0) in de strijd om kwalificatie voor het EK van 2024. Toen Nemanja in 2015 overstapte naar Ajax, volgde zijn broertje Dragisa in het spoor. Hij ging in de jeugd van de Amsterdammers spelen, maar brak nooit door.