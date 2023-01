Drama in Miami: Engelse verdediger Anton Walkes (25) sterft bij bootongeluk

Anton Walkes is overleden bij een bootongeluk in Florida. De Engelse verdediger van Charlotte FC stierf vandaag aan de gevolgen van het ongeluk dat woensdag plaatsvond in Miami.

De 25-jarige Walkes was volgens Amerikaanse media betrokken bij een aanvaring tussen twee boten in de buurt van het Miami Marine Stadium. Hij werd bewusteloos aangetroffen en is daarna gereanimeerd. Vanmorgen overleed de geboren Engelsman.

Walkes speelde van 2013 tot 2017 in de jeugd van Tottenham Hotspur. Via Portsmouth kwam de verdediger in de Amerikaanse Major League Soccer terecht. Na twee jaar bij Atlanta United, tekende hij vorig jaar bij Charlotte FC.

,,Iedereen hier is kapot door het tragische overlijden van Anton Walkes", laat clubeigenaar David Tepper weten. ,,Hij was een geweldige zoon, vader, partner en ploeggenoot die met zijn vrolijke instelling iedereen wist te raken. Hij zal enorm worden gemist door veel mensen en onze gedachten en gebeden zijn bij zijn nabestaanden in deze verschrikkelijke tijden.”

De Engelse clubs Tottenham Hotspur en Portsmouth hebben via sociale media gereageerd op het overlijden van Walkes. Ook zij zijn diepgeraakt en zijn met hun gedachten bij zijn nabestaanden.

