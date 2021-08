Drama Nederlands jeugdinternational Sankoh (17) bij Stuttgart: zware knieblessure bij eerste actie

De zeventienjarige spits Mohamed Sankoh (17) uit Rijswijk viel gisteren na 65 minuten in voor VfB Stuttgart tegen SpVgg Greuther Fürth, maar vier minuten later ging de talentvolle jeugdinternational al met een brancard van het veld af. Hij staat nu met een zware knieblessure maanden aan de kant.

Sankoh maakte eind vorig seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van VfB Stuttgart, vijfvoudig kampioen van Duitsland. Op 25 april mocht hij in speelronde 31 een kwartier voor tijd invallen in de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 2-0 verloren ging. De afgelopen weken maakte Sankoh een goede indruk in de voorbereiding en vorige week scoorde hij zelfs als invaller in de bekerwedstrijd bij Dynamo Berlin, waar Stuttgart met 0-6 won.

Pellegrino Matarazzo wilde zijn talentvolle spits gisteren belonen met een mooie invalbeurt in de Bundesliga, maar dat pakte helaas voor Sankoh helemaal verkeerd uit. Koud in het veld leek hij in de 66ste minuut op weg naar de 5-0 tegen het gepromoveerde SpVgg Greuther Fürth, maar Sankoh kwam in botsing met keeper Sascha Burchert en ging kermend van de pijn naar de grond.

Sankoh moest met een brancard van het veld af en inmiddels is duidelijk dat hij ernstige schade aan zijn knie heeft. De blessure aan zijn kruisband houdt hem waarschijnlijk zo'n negen maanden aan de kant, waarmee zijn seizoen mogelijk al voorbij is voor het goed en wel begonnen is.

,,Helaas hebben de gedetailleerde onderzoeken onze aanvankelijke angsten bevestigd”, zegt technisch directeur Sven Mislintat op de website van VfB Stuttgart. ,,Dit is een zware klap voor ons allemaal, vooral natuurlijk voor Mohamed Sankoh zelf. Mo heeft een geweldige voorbereiding gedaan en was op de goede weg. Nu heeft hij een moeilijke tijd voor de boeg, waarin we hem hoe dan ook zo goed mogelijk zullen steunen.”

Sankoh speelde tot op heden zes jeugdinternationals voor Oranje: drie voor de onder 16 en drie voor de onder 17. Voor beide lichtingen maakte hij een doelpunt. Sankoh begon met voetballen bij KRSV Vredenburch, waarna hij in 2013 in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam terechtkwam. In 2018 maakte hij de overstap naar Stoke City, maar na twee jaar in Engeland verkaste hij naar Stuttgart. Bij die club heeft hij een contract tot 2023.