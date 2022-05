Dramatische ontknoping in Duitse degradatiestrijd, Flekken grijpt naast Champions League

De strijd om plek vijftien tussen Hertha BSC en VfB Stuttgart is op spectaculaire wijze in het voordeel van de laatste ploeg beslist. Dat houdt in dat Hertha Bundesliga-voetbal voor volgend seizoen veilig moet stellen via de play-offs.

Hertha leek aan het bezoek aan Borussia Dortmund een punt over te gaan houden, maar vijf minuten voor tijd tekende de net ingevallen Youssoufa Moukoko voor de 2-1 voor de thuisclub. Ook Stuttgart leek, thuis tegen 1. FC Köln, met 1-1 gelijk te spelen. Diep in blessuretijd was het echter Wataru Endo die voor de 2-1 zorgde. Hierdoor wipt Stuttgart over Hertha heen naar de veilige 15de plek.

Bayern München

Vlak voor het treffen met Wolfsburg werd duidelijk dat Robert Lewandowski weg wil bij Bayern München. Dat weerhield de Poolse spits er niet van ook in zijn mogelijk laatste wedstrijd voor de recordkampioen het net te vinden. Met zijn 35ste doelpunt van dit Bundesliga-seizoen tekende hij voor de 0-2. Josip Stanisic had de score geopend. Net voor rust tekende Jonas Wind namens de thuisclub voor de 1-2. Max Kruse zorgde in de tweede helft uit een assist van Micky van de Ven voor de gelijkmaker. Bayern is al weken zeker van de titel en bakt er sindsdien nog maar weinig van.

Doelman Mark Flekken heeft zich met SC Freiburg niet kunnen plaatsen voor de Champions League. Door de 2-1-nederlaag bij Bayer Leverkusen eindigde de ploeg van trainer Christian Streich op de zesde plaats, wat een ticket voor de Europa League opleverde. RB Leipzig haalde met 2 punten meer de vierde plaats binnen en daarmee een plek in de groepsfase van de Champions League.

Volledig scherm Lucas Alario (l) zet Leverkusen op 1-0, Mark Flekken (m) is geklopt. © AFP

Freiburg moest zelf winnen bij Leverkusen, de nummer 3 van de Bundesliga, om Leipzig nog in te halen en Leipzig moest dan verliezen bij Arminia Bielefeld. Leipzig stond lange tijd met 1-0 achter en Freiburg maakte in de slotfase gelijk, waardoor Freiburg even aan één doelpunt genoeg zou hebben om de vierde plaats over te nemen. Treffers in de blessuretijd bij beide duels zorgden ervoor dat dat niet gebeurde. Voor Leipzig maakte Willi Orbán de 1-1. Bielefeld eindigde als zeventiende en degradeert net als SpVgg Greuther Fürth uit de Bundesliga.

De uitslag van de laatste speelronde

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1-1

FC Augsburg - Greuther Fürth 2-1

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2-1

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 5-1

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2-1

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2-2

Union Berlin - VfL Bochum 3-2

VfB Stuttgart - FC Köln 2-1

VfL Wolfsburg - Bayern München 2-2