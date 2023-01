Drie Engelse clubs strijden om de handtekening van Arnaut Danjuma, die bij Villarreal buiten de boot lijkt te vallen

Op het eerst oog zijn de hardnekkige geruchten (Bournemouth, Everton en Nottingham Forest zouden geïnteresseerd zijn) rondom een vertrek van Danjuma wel enigszins opvallend. Ondanks een voetblessure die de aanvaller maandenlang aan de kant hield, kan Danjuma prima cijfers overleggen in de Spaanse La Liga en de Champions League. In totaal is hij bij Villarreal tot dusverre tot 53 wedstrijden gekomen, waarin hij betrokken was bij 26 goals (22 doelpunten en vier assists). Zeker een aardig moyenne.

Speelminuten

Maar de trainer die Danjuma zo'n beetje eigenhandig naar Villarreal haalde, Unai Emery, is kort voor het WK vertrokken bij de huidige nummer vijf van La Liga. En dat heeft ogenschijnlijk zijn weerslag gehad op het aantal speelminuten van de Ossenaar bij ‘The Yellow Submarine’, zoals de bijnaam van Villarreal luidt. De afgelopen vijf wedstrijden stond Danjuma maar twee keer in de basis, tweemaal bleef hij op de bank zitten en eenmaal viel hij welgeteld één minuut in.

Danjuma zal hoe dan ook weer speelminuten willen maken om ook in beeld te blijven bij het Nederlands elftal. Hij miste het afgelopen WK, maar zal nu mikken op de EK-kwalificatiewedstrijden en de Nations League finalewedstrijden onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Danjuma en trainer Unai Emery. © ANP / EPA

Na zijn eerste seizoen in dienst van Villarreal, stond ‘Danjumagic’ er -mede door goede optredens in de Champions League- al heel goed op in het buitenland. Nu staan er opnieuw clubs in de rij om de Ossenaar over te nemen. De ex-speler van PSV en NEC streek in de zomer van 2021 neer in het kleine stadje aan de oostkust van Spanje. Voor dik twintig miljoen euro nam Villarreal de aanvaller toen over van het Engelse Bournemouth, waar Danjuma gedurende dat jaar indruk had gemaakt in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

Terugkeer naar Engeland?

Datzelfde Bournemouth is nu dus weer geïnteresseerd in de diensten van de Brabander, zo weten Engelse media te melden. In de tussentijd is de club al weer gepromoveerd naar de Premier League, wat een terugkeer voor Danjuma aannemelijker zou maken.

‘The Liverpool Echo' schrijft dat Danjuma woensdag weer in Engeland is om met de geïnteresseerde clubs te praten. Hij zou dan volgens de nieuwssite ‘in de komende dagen’ zijn beslissing gaan nemen. In Engeland is men er vrij zeker van dat Danjuma dus zijn carrière in de Premier League gaat voortzetten. Wordt vervolgd.

Volledig scherm Danjuma in actie voor Bournemouth, in duel met Virgil van Dijk. © Getty Images