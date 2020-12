Drie Nederlanders maken weer kans op plaats in wereldelftal van het jaar

Terugkeer fans zorgt voor emoties bij Klopp: ‘Dit was zo mooi’

7 december Liverpool-coach Jürgen Klopp had nooit kunnen denken dat de aanwezigheid van slechts 2000 toeschouwers bij een thuiswedstrijd van zijn club hem zo zou emotioneren. De Duitser zag zijn ploeg zondagavond met 4-0 winnen van Wolverhampton, maar kon vooral niet uit over de terugkeer van de fans, die in een aantal regio's in Engeland in beperkte mate weer welkom zijn vanwege verbeterde coronacijfers.