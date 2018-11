Drie Nederlandse doelpuntenmakers bij Arsenal, ook Van de Donk scoort weer

Drie van de vier doelpunten van Arsenal waren van Nederlandse makelij. Brighton was al na negen minuten spelen knap op voorsprong gekomen in Londen, maar in de 26ste minuut trok Vivianne Miedema de stand gelijk namens Arsenal. Nog voor rust hadden Oranje-verdedigster Dominique Bloodworth (assist Miedema) en middenvelder Daniëlle van de Donk uit Valkenswaard (kopbal uit een corner) de stand al naar 3-1 geholpen. In de 80ste minuut zorgde Engels international Beth Mead voor de 4-1 eindstand voor Arsenal. Vorige week raakte Arsenal aanvoerster Jordan Nobbs nog kwijt met een zware kruisbandblessure, waardoor de Engelse middenvelder waarschijnlijk ook een streep kan zetten door het WK 2019 in Frankrijk.