Drietrapsraket Barça maakt na horrorstart gehakt van dapper Girona

Promovendus Girona doet het dit seizoen met een negende plaats vooralsnog uitstekend in La Liga, ook in Camp Nou zorgde het bescheiden clubje vanavond voor een daverende verrassing. Aanvaller Portu zorgde na twee minuten spelen voor de zwaar verrassende 0-1, hij profiteerde van halfslachtig ingrijpen in de Barcelona-defensie en schoot de openingsgoal vanuit een moeilijke hoek binnen.



Twee minuten later had Barça de orde alweer hersteld, want het supertrio voorin besloot zich serieus met de wedstrijd te gaan bemoeien. Suárez ontsnapte na een passje van Lionel Messi en prikte de 1-1 binnen. Na een halfuur waren de rollen omgedraaid: Suárez legde de bal klaar voor Messi, de Argentijn dribbelde nog wat door de Girona-zestien voordat hij de tweede Barcelona-goal binnenschoot.