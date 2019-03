Drogba voor even terug op Stamford Bridge

De Ivoriaan speelde tussen 2004 en 2012 voor Chelsea en keerde in 2014 voor een jaar terug bij de Londense topclub. Drogba maakte ruim 160 doelpunten voor de 'Blues', waarmee hij vier keer landskampioen werd en in 2012 de Champions League won. De ruim honderdvoudig international speelde de laatste jaren van zijn carrière in de Amerikaanse competitie bij Montreal Impact en Phoenix Rising.



,,Ik kijk ernaar uit om terug te keren op Stamford Bridge, om te voetballen voor hulp voor Unicef'', zegt Drogba op de website van zijn oude liefde. Harry Redknapp en Sam Allardyce fungeren als de coaches van de twee sterrenteams die het tegen elkaar opnemen. Naast oude voetbalhelden zullen ook heel wat 'celebrities' meedoen, onder wie Robbie Williams en Usain Bolt.



Vorig jaar werd de benefietwedstrijd in Manchester gespeeld, nu is het stadion van Chelsea voor het eerst het decor.