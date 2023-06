Dubbel feest voor Cristiano Ronaldo: Portugees maakt in 200ste interland winnende goal

met videoZeg nooit dat records nooit worden verbeterd, maar zeker is wel dat niet veel voetballers in de toekomst de magische grens van 200 interlands gaan slechten. Cristiano Ronaldo bereikte de mijlpaal dinsdagavond als eerste. In de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland maakte hij zijn jubileumfeest compleet toen hij een minuut voor tijd de winnende goal maakte: 0-1.

Op een avond waarin hij wanhopig zocht naar zijn 123ste interlandgoal, moest Ronaldo lang wachten voor hij kon juichen. Dat kon hij zelfs niet meteen toen hij op aangeven van Goncalo Inacio eindelijk doel trof. De VAR moest er echter aan te pas komen voor Ronaldo en co zeker waren van de geldigheid van de treffer.

Voor het bijzondere duel in Reykjavik werd de Portugese vedette gehuldigd. Ronaldo speelde zijn eerste duel voor Portugal op 20 augustus 2003 tegen Kazachstan, toen bondscoach Felipe Scolari hem meteen na rust liet invallen voor Luis Figo. Roberto Martínez, de huidige keuzeheer van de Portugezen, gunde Ronaldo voor zijn jubileumwedstrijd tegen IJsland een basisplaats.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AP, AFP

Het hallucinerende aantal interlands volgt op een rijtje met opmerkelijke statistieken uit de loopbaan van de CR7, de superster van Portugal die zelfs op zijn 38ste nog barrière na barrière slecht. ,,Ik jaag geen records na, ze jagen mij na. Ik ben blij omdat het onderdeel van mijn motivatie is om op het hoogste niveau te blijven te spelen. Het is iets wat ik nooit had gedacht te bereiken”, aldus Ronaldo maandag in IJsland.

Tegen IJsland kwam het er lang niet van. Ronaldo kreeg na rust wel een aantal kopkansen, maar een treffer bleef maar uit. Ook nadat IJsland tien minuten voor tijd met een man minder moest omdat Go Ahead Eagles-speler Willum Willumsson met twee keer geel kon inrukken. Niet veel later kreeg ook Ronaldo geel, voor een schwalbe. De vedette kon echter als laatste lachen toen hij in de 89ste minuut op maat werd bediend.

Meeste interlands

1 Cristiano Ronaldo (Portugal): 200 (123)*

2 Bader Al-Mutawa (Koeweit): 196 (56)

3 Chin Ann-Soh (Maleisië): 195 (13)

4 Ahmed Hassan (Egypte): 184 (33)

5 Ahmed Kano (Oman): 182 (10)

6 Andrés Guardado (Mexico): 181 (28)

7 Sergio Ramos (Spanje): 180 (23)

8 Hossam Hassan (Egypte): 178 (69)

8 Mohammed Al-Deayea (Saoedi-Arabië): 178 (-)**

10 Claudio Suárez (Mexico): 177 (6)

11 Gianluigi Buffon (Italië): 176 (0)**

12 Lionel Messi (Argentinië): 175 (103) *Goals

**Doelman Bron: Transfermarkt.de

In Qatar speelde hij zijn vijfde WK, dat was een (gedeeld) record en hij werd met zijn goal tegen Ghana de eerste speler ooit die op alle vijf de mondiale kampioenschappen heeft gescoord. Die treffer bezorgde hem ook de titel ‘oudst scorende Portugees ooit op een WK’, nadat hij als 21-jarige al de jongste Portugees met een WK-goal ooit was geworden.

Meer stats

En wat meldde Ronaldo maandag? Het einde als international, dat is wat hem betreft niet aan de orde. ,,Ik zal nooit stoppen met naar het Portugese elftal te komen, omdat het altijd een droom is”, zei hij in Reykjavik. ,,Het bereiken van 200 interlands is niet voor iedereen weggelegd. Het laat de liefde zien die ik voor mijn land en team heb.”

Ook België deed goede zaken in strijd om kwalificatie voor het Europees kampioenschap. De Rode Duivels boekten een simpele zege op bezoek in Estland: 0-3. Romelu Lukaku nam twee treffers voor zijn rekening, PSV'er Johan Bakayoko bepaalde de eindstand.

Uitslagen EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

