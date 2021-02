Dubbele klap voor Bosz: volgende nederlaag en zware knieblessure Fosu-Mensah

Naast de nederlaag was er nog meer vervelend nieuws, want Bosz vreest voor een zware knieblessure voor Timothy Fosu-Mensah. ,,Ik hoop dat het niet waar is, maar ik ben bang dat het weer iets met de kruisband is.”



Fosu-Mensah (23) viel vlak voor de rust geblesseerd uit. De drievoudig international van Oranje kwam vorige maand over van Manchester United en stond de afgelopen vijf wedstrijden in de Bundesliga steeds in de basis. ,,Dat zou dan al de derde speler zijn van dit seizoen”, aldus Bosz, die de Braziliaan Paulinho vanwege gescheurde kruisbanden het hele seizoen al moet missen en eind januari ook Julian Baumgartlinger zag wegvallen met een kruisbandblessure. Fosu-Mensah liep in april 2019 ook een zware knieblessure op en was maandenlang niet inzetbaar bij Manchester United. ,,Maar dit keer is het de andere knie”, wist Bosz.