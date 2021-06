Duitse bond straft Stuttgart-speler na gebruiken valse naam

Ancelotti wil mét Sergio Ramos ‘spectacu­lair voetbal’ laten zien

2 juni Trainer Carlo Ancelotti heeft de fans van Real Madrid bij zijn presentatie spectaculair voetbal beloofd. De 61-jarige Italiaan begint aan zijn tweede periode in de Spaanse hoofdstad, nadat hij tussen 2013 en 2015 al de leiding had over het elftal van de ‘Koninklijke’.