Duitse clubs begonnen met coronatests, beslissing over Bundesliga pas op laatste moment

Alle voetballers van de 36 clubs worden twee keer getest, om eventuele fouten uit te sluiten. Bij een goed resultaat kunnen ze daarna de groepstraining hervatten. Voorlopig zijn alle clubs al wel weer in training, maar moeten de spelers afstand van elkaar houden.

De kans is aanwezig dat de clubs in de loop van mei het seizoen weer mogen opstarten. De wedstrijden zullen dan zonder publiek worden gespeeld. Vermoedelijk wordt daarover de komende week een beslissing genomen, zo lieten enkele politici weten.

Voor veel politici weegt het overeind houden van club en de werkgelegenheid in de sector zwaar. Een bijkomend argument is dat voetbalwedstrijden op televisie een welkome afleiding zouden zijn voor veel fans, die nu noodgedwongen voornamelijk thuiszitten.

Er zijn echter ook twijfels, bijvoorbeeld of het geen verkeerd signaal is de beide Bundesliga’s in deze moeilijke tijden een uitzonderingspositie te geven.