Duitse clubs zien lichte daling in inkomsten televisierechten

Havertz volgende target Abramovich was al twee jaar niet meer in Londen, maar bouwt toch aan nieuw Chelsea

13:19 Het tweede rijk van Roman Abramovich, sinds juni 2003 de eigenaar van Chelsea, staat in de steigers. Timo Werner voor 50 miljoen euro? Check. Hakim Ziyech, voor 40 miljoen? Check. Kai Havertz voor 80 miljoen? In overweging. De Russische oligarch Roman Abramovich is al twee jaar niet meer gezien in Londen, maar bouwt met fris talent aan zijn nieuwe wereldmacht. Het verhaal van een mislukte liquidatie op een Russisch dubbelspion en de gevolgen daarvan voor een van de grootste clubs ter wereld.