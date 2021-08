Duitse doelpuntenmachine Gerd Müller (75) overleden

Müller scoorde tussen 1964 en 1979 maar liefst 566 doelpunten in 607 officiële wedstrijden voor Bayern. Hij werd dan ook zeven keer topscorer. Mede door zijn treffers werd Bayern vier keer landskampioen en werd drie keer de Europa Cup I gewonnen. In 62 interlands scoorde Müller liefst 68 keer, waaronder de winnende goal in de WK-finale van 1974 tegen Nederland (2-1) in het Olympiastadion in München. Twee jaar voor de wereldtitel in eigen land veroverde Der Bomber met West-Duitsland in 1972 ook al de Europese titel.



,,Het nieuws van het overlijden van Gerd Müller raakt ons allemaal diep", reageert Oliver Kahn, bestuursvoorzitter van Bayern. ,,Hij is een van de grootste legendes in de geschiedenis van Bayern. Zijn prestaties zijn tot op de dag van vandaag ongeëvenaard en zullen voor altijd deel uitmaken van de geweldige geschiedenis van Bayern en het Duitse voetbal. Als speler en als persoon staat Gerd Müller als geen ander voor Bayern en onze ontwikkeling tot één van de grootste clubs ter wereld. Gerd zit voor altijd in ons hart.”