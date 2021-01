Duitse ex-bondscoach Vogts: ‘EK in juni is waanzin, schuif het op naar december’

Berti Vogts, Duits ex-international en -bondscoach, dropte een bommetje richting UEFA. Hij vindt een EK in juni ‘totale waanzin’. Volgens hem is de coronapandemie dan nog niet bedwongen en zijn te weinig fans gevaccineerd zodat een EK zonder publiek dreigt: ,,Stel het EK zes maanden uit. Reageer nu, anders is het te laat.”

Vogts loste vandaag zijn vurig pleidooi als columnist voor t-online. Hij is boos niets te horen van de UEFA over een nieuw uitstel van het EK, gezien de hevigheid waarmee de coronapandemie nu nog woedt. Daarom lanceert Vogts zelf een oproep. ,,Ik ben geërgerd. (...) Hoeveel mensen zijn gisteren gestorven? Hoe staat het vandaag met de belasting van ziekenhuisbedden op de intensive care? Met deze vragen staan we ‘s ochtends op en stappen we ‘s avonds opnieuw in bed. Een EK voetbal in juni over twaalf landen is totale waanzin.”

Quote Stel je voor: een EK-duel tussen Duitsland en Frankrijk voor lege tribunes, en zonder wereldklas­se­spe­lers als Toni Kroos en Kylian Mbappé? Dat mag toch niet zijn, en dat wil niemand op tv zien. Berti Vogts

Vogts argumenteert dat in juni nog te weinig mensen gevaccineerd zullen zijn om het EK volledig tot zijn recht te laten komen: ,,Dan zullen nog maar weinig fans in de stadions mogen, als ze er überhaupt in mogen. Maar om een echte EK-sfeer te garanderen moeten de stadions voor minstens vijftig procent gevuld zijn. (...) Een EK leeft van toeschouwers en de beste spelers. Als het EK in juni start, zullen beide wellicht uitvallen.”

Hij vindt zijn gelijk in het WK handbal dat momenteel in Egypte zonder publiek plaatsvindt: ,,Dat is een ramp. De Duitse topspelers hebben afgezegd uit angst voor het virus en de tribunes zijn leeg.” Toegespitst op het EK voetbal: ,,Stel je voor: een EK-duel tussen Duitsland en Frankrijk voor lege tribunes, en zonder wereldklassespelers als Toni Kroos en Kylian Mbappé? Dat mag toch niet zijn, en dat wil niemand op tv zien.”

Zijn boodschap voor de UEFA is duidelijk: “Verschuif het EK naar midden december. Dan zijn hopelijk voldoende mensen gevaccineerd om meer fans toe te laten. Ik zou het ook in één land organiseren die corona goed onder controle heeft. (...) Liever een later EK in één land met een goede sfeer en gezonde mensen, dan een toernooi binnen enkele maanden op het hele continent die mogelijk zieken of doden tot gevolg zal hebben.”

In de laatste communicatie gaat de UEFA er wel van uit dat fans (deels) toegelaten zullen zijn in juni. Er zijn ook al 2,5 miljoen tickets in een eerste verkoopperiode verkocht. Maar een nieuwe verkoopperiode van tickets is nu uitgesteld tot maart. De UEFA houdt rekening met vier scenario’s van publiek: een bezetting van 100%, een bezetting tussen 50 à 100%, een bezetting tussen 20 à 30% of een EK achter gesloten deuren. In de laatste drie scenario’s engageert de UEFA zich tot het terugbetalen van de tickets aan fans die duels niet kunnen bijwonen.

