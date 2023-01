Duitse media: Borussia Dortmund is helemaal klaar met ‘arrogante’ Jayden Braaf (20)

Braaf maakte in 2018 als jeugdspeler de overstap van PSV naar Manchester City. Het eerste half jaar van 2021 werd de jongeling verhuurd aan Udinese, waarna hij in de afgelopen zomer de overstap maakte van Manchester naar Borussia Dortmund. Daar kwam hij vooralsnog niet verder dan zeven optredens bij het Onder 23-elftal en als het aan de Duitse club ligt, blijft het daar ook bij. Binnen het veld valt de bijdrage van Braaf, die bij geen enkele goal betrokken was, tegen, maar volgens Kicker is de club hem ook buiten het veld beu.

,,Af en toe flitste hij in het tweede elftal van Borussia Dortmund, maar over het algemeen was hij te egoïstisch, leek hij ongelukkig en niet fit genoeg. Hij hield zich niet aan afspraken en regels en hij zou vaak te laat komen, zelfs toen hij in november met het eerste elftal mee mocht naar Azië. Hij is daarom meerdere keren beboet, maar zonder resultaat. Op het trainingskamp met Onder-23 in Turkije maakte hij een lusteloze en arrogante indruk. Daarmee was de hoop dat Braaf zijn gedrag in het nieuwe jaar zou verbeteren meteen verdwenen’’, zo schrijft het Duitse tijdschrift.

Ruhr Nachrichten bericht dat het geduld van Borussia Dortmund op is en dat Braaf weg mag. Het is nog onduidelijk of de Nederlander verhuurd of verkocht zal worden. Hellas Verona en Udinese, waar hij dus eerder al speelde, zijn naar verluidt geïnteresseerd. Braaf staat nog tot medio 2025 onder contract in Dortmund.