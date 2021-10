Duitse minister maant Kimmich om zich te laten vaccineren: ‘Je bent een rolmodel’

Kimmich (26) vertelde afgelopen weekeinde dat hij zich nog niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, omdat hij bedenkingen heeft over de gevolgen op de lange termijn. Dat leverde hem veel kritiek op. Hij kreeg echter ook steunbetuigingen, met name van enkele clubiconen van Bayern München.

Erevoorzitter Uli Hoeness en voormalig topman Karl-Heinz Rummenigge storen zich onder meer aan de druk van buitenaf die momenteel op Kimmich wordt gelegd. ,,Ik ken geen voetballer die zo extreem verantwoordelijk is en zo voorbeeldig omgaat met alle zaken in het leven als Kimmich”, zei Rummenigge. ,,Ik denk dat hij op een bepaald moment de juiste beslissing gaat nemen. Hij moet het zelf willen. Corona achtervolgt ons nu al 1,5 jaar. Het verbaast me niet dat hier weer zo’n grote politieke discussie over is ontstaan, maar we moeten niet overdrijven.”