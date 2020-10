Duitse voetbalbaas Seifert kondigt nu al terugtreden aan

Klopp bedankt leiding van Duitse competitie: ‘Zonder hem was dit niet mogelijk’

28 juni Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft na het behalen van de Engelse titel een sms’je gestuurd naar directeur Christian Seifert van de DFL, de organisatie van de twee hoogste voetbalcompetities in Duitsland. Volgens Klopp is het mede de verdienste van Seifert dat Liverpool voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland kon worden.