Duitsers zijn wel klaar met Joachim Löw

Gelegen­heids­team Noorwegen houdt Oostenrijk in bedwang

18 november Oostenrijk, tegenstander van Nederland in de EK-poule, heeft in de Nations League promotie naar de A-divisie afgedwongen. De ploeg van bondscoach Franco Foda had in Wenen voldoende aan 1-1 tegen een Noors gelegenheidsteam. Daarmee stelde de thuisploeg de eindzege veilig in de poule.