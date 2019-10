Duitsland mist ook Gnabry tegen Estland

De 24-jarige aanvaller maakte onlangs in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Champions League maar liefst vier doelpunten (2-7). Ook in de nationale ploeg scoort Gnabry makkelijk. In elf interlands tekende hij voor tien doelpunten en drie assists. De aanvaller scoorde in de kwalificatiereeks voor het EK 2020 al vijf keer en hij was woensdag ook trefzeker in de oefeninterland tegen Argentinië (2-2).