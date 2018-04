Duitsland stelt zich kandidaat voor EK 2024

Duitsland gaf vorig jaar al te kennen het Europees kampioenschap te willen organiseren en op 27 april is de deadline om een bid in te dienen.



Turkije zal zich zeer waarschijnlijk ook nog kandidaat stellen. De UEFA zal in september een evaluatie naar buiten brengen waarna op 27 september door het uitvoerend comité wordt gestemd. Aan het EK doen 24 landen mee.