Duizend Liverpool-fans missen CL-finale door gebrek aan landingsplekken

Teleurgestelde supporters hebben tot 2500 euro betaald voor de vlucht en het ticket voor de finale tegen Real Madrid zaterdagavond. Een fan zegt tegen de BBC dat hij er ziek van is. ,,Ik voel me zo rot en ik kan er helemaal niets aan doen", zegt de Liverpoolsupporter die al vijftig jaar fan is van de 'Reds'.

Voor de man is het helemaal zuur omdat hij voor zaken onlangs in Polen was, grenzend aan Oekraïne, maar terugvloog voor de trip met Worldchoice. ,,Ik moet nu thuis op de bank kijken met mijn vrouw. Dat is geen probleem hoor, begrijp me goed, zij is ook een groot fan van Liverpool."