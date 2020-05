Duizenden Deense fans via Zoom ‘aanwezig’ bij competitiewedstrijd

Zes punten in mindering voor Linz wegens niet naleven coronare­gels, koppositie kwijt

19:40 LASK Linz, dat tegen PSV en AZ speelde dit seizoen in de Europa League, is zwaar gestraft voor het niet naleven van de coronaregels, enkele weken geleden tijdens de training. De koploper krijgt maar liefst zes punten in mindering.