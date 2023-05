Dumfries en De Vrij hebben met Inter finaleplaats in CL voor het grijpen dankzij bliksemstart in Milanese derby

Dzeko bezorgde Inter een voortvarende start door al in de achtste minuut de score te openen. De Bosniër volleerde raak met links na een corner vanaf de linkerflank van Hakan Calhanoglu. Een paar minuten later was het wederom raak. Mkhitaryan mocht zo doorlopen en schoot de bal dwars doormidden in. Desondanks had de zo bewierookte keeper Mike Maignan geen antwoord op de inzet.